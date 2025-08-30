Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    30 Aug 2025 10:58 AM IST
    30 Aug 2025 10:58 AM IST

    മയക്കുമരുന്നുമായി മലയാളി അറസ്റ്റിൽ

    arrested
    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കൊ​ച്ചി മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യും മം​ഗ​ളൂ​രു ദേ​ർ​ള​ക്ക​ട്ടെ​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഷാ​ദ് ഖാ​നാ​ണ് (29) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സി.​എ​ച്ച്. സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​ഡി.​എം.​എ വാ​ങ്ങി ദേ​ർ​ള​ക്ക​ട്ടെ​യി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സി.​സി.​ബി സം​ഘം ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 10.85 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 53.29 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ, 2.33 ഗ്രാം ​ഹൈ​ഡ്രോ വീ​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വ്, 0.45 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വെ​യി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ആ​കെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ തു​ക 11.05 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​യി. കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

