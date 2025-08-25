Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ...
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:29 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ്വി​ദി​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്​ സ​മാ​പ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    Teacher Training Course
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്​​റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ർ​മ്മ​ൽ​റാം ക്ലാ​ര​റ്റ് നി​വാ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ദ്വി​ദി​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ മു​ൻ ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക​നും എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി റി​സ​ർ​ച്ച് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​എം.​ടി. ശ​ശി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ൽ​പ​തോ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ന​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​യെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഠ​നം ഒ​രു പാ​ൽ പാ​യ​സ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ഒ​രു പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​മാ​ണ്. ക്ലാ​സ് മു​റി ര​സ​മു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടേ​തും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​ക​ണം. ഭാ​ഷ​യി​ൽ നി​ന്നും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും പ​ല​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​ക​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന, സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ര​ണ്ടാം ദി​ന​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​മ്പ​ൽ, നീ​ല ക്കു​റി​ഞ്ഞി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    പ​രി​ശീ​ല​ന ക​ള​രി​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളും ക​ഥ​ക​ളും വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വ്യ​വ​ഹാ​ര രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പി​റ​വി കൊ​ണ്ടു. ആ​മ്പ​ൽ, നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

    മൂ​ല്യ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലും പ​രീ​ക്ഷ വേ​ള​ക​ളി​ലും ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കു​ട്ടി​യു​ടെ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​വേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടി​ന്‍റെ ശീ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ സ​ദ​സ്സി​ന്‍റെ നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി നേ​ടി. ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ മാ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മീ​ര നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ചാ​പ്റ്റ​ർ ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​സോ ജോ​സ്, ക്ലാ​ര​റ്റ് നി​വാ​സി​ലെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഹെ​ഡ് ഫാ. ​തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹി​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി​ജോ, സൗ​ത്ത് മേ​ഖ​ല കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി​നീ​ഷ്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, എം.​ടി. ശ​ശി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalam missionBengaluru NewsTeacher training
    News Summary - Malayalam Mission Two-Day Teacher Training Course Concludes
    Similar News
    Next Story
    X