    date_range 24 Aug 2025 6:56 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 6:56 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദ്വി​ദി​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി

    Malayalam Mission two-day teacher training Camp
    ക​ർ​മ​ൽ​റാം ക്ലാ​ര​റ്റ് നി​വാ​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ദ്വി​ദി​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​നി​ധി

    ഡോ. ​എം.​ടി. ശ​ശി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ദ്വി​ദി​ന അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ക​ർ​മ​ൽ​റാം ക്ലാ​ര​റ്റ് നി​വാ​സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി റി​സ​ർ​ച്ച് ഓ​ഫി​സ​റും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ഡോ. ​എം.​ടി. ശ​ശി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​ഠി​ച്ച ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ആ​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​റാ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റി​വും അ​നു​ഭ​വ​വും കൂ​ടി​ച്ചേ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ ടീ​ച്ച​ർ ആ​വു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ട​ക സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​നി​ൽ രോ​ഹി​ത് ന​യി​ച്ച നാ​ട​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ക​ള​രി, അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ത്താം ത​രം തു​ല്യ​ത കോ​ഴ്സ് ആ​യ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ സേ​തു ല​ക്ഷ്മി ദാ​സ്, ആ​വ​ണി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നെ​ത്തി. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു ന​ട​ത്താ​ൻ പു​ത്ത​ൻ ത​ല​മു​റ മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ന്ന​ത് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മീ​ര നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ൽ, വെ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി​ജോ, സൗ​ത്ത് മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി​നീ​ഷ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​സോ ജോ​സ്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ 40ലേ​റെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും തു​ട​രും.

