Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ല​യാ​ള​മ​ധു​രം...
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:28 AM IST

    മ​ല​യാ​ള​മ​ധു​രം നു​ക​ര്‍ന്ന്...

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ​ഠ​നോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ള​മ​ധു​രം നു​ക​ര്‍ന്ന്...
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി​യാ​യി ജ​നി​ച്ചി​ട്ടും മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​യ 12 പേ​രാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താ​ന്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. അ​ജി​ത്ത് തോ​മ​സ്, അ​ന്ന കെ. ​അ​ല​ക്സ്, ക്രി​സ് ജോ​ണ്‍ തോ​മ​സ്, സി​റി​ല്‍ കെ. ​അ​ല​ക്സ്, ഡാ​നു മ​നു തോ​മ​സ്, യൂ​നി​സ് സാ​റ സാം, ​ജോ അ​ന്ന കോ​ശി മാ​ത്യു, ദി​വ്യ മ​ത്താ​യി, മാ​ണി ഫി​ലി​പ്പ് ബെ​ഞ്ച​മി​ന്‍, രൂ​ത്ത് റോ​ബി​ന്‍, സാ​ജ​ന്‍ മ​ത്താ​യി, സാ​റ സ​ഖ​റി​യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ​വ​ർ. ഈ​സ്റ്റ് മാ​ര്‍ത്തോ​മ ച​ര്‍ച്ചി​ലെ ഷി​ബു അ​ല​ക്സ്, ജോ​ളി വ​ര്‍ഗീ​സ്, കെ.​ഒ. സാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യു​ടെ മ​ധു​രം നു​ക​രു​ക​യാ​ണ് റി​ട്ട​യ​ര്‍​മ​ന്റ് ജീ​വി​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന മാ​ണി ഫി​ലി​പ്പ് ബെ​ഞ്ച​മി​ന്‍, സാ​ജ​ന്‍ മ​ത്താ​യി, സാ​റ സ​ക്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ര്‍.

    മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശ​മാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​വ​രെ അ​ടു​പ്പി​ച്ച​ത്. മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ നി​മി​ഷം മു​ത​ല്‍ മ​ല​യാ​ള​ത്തെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റാ​ന്‍ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ര്‍. ക​ന്ന​ട മ​ണ്ണി​ല്‍ ജ​നി​ച്ചു വ​ള​ര്‍ന്നി​ട്ടും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​പ്പു​റം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം കൈ​വ​ന്ന​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും വാ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ വാ​യി​ച്ച​റി​യാം.

    കോ​ക് ടൗ​ണ്‍ നി​വാ​സി​യാ​യ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി മാ​ണി എ​ച്ച്.​എ.​എ​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ സാ​ഹി​ത്യ ര​ച​ന നി​ര്‍വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹം. ബം​ഗ​ളൂ​രു ഈ​സ്റ്റ് നി​വാ​സി​യും പു​ല്ലാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ സാ​ജ​ന്‍ മ​ത്താ​യി ഹ്യൂ​മ​ന്‍ റി​സോ​ഴ്​​സി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം പു​തു​താ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്നു തോ​ന്നി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ക്ലാ​സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തും പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും. ഭാ​ഷ പ​ഠ​നം ര​സ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​ക​ളും ക​വി​ത​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ഭാ​ഷ​യെ ആ​ഴ​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യാ​ന്‍ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

    പ​ള്ളി​യി​ല്‍ വേ​ദ​പു​സ്ത​കം മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ വാ​യി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ന​ല്‍കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം വ​ലു​താ​ണ്. തു​ട​ര്‍ന്നു പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്ന് സാ​ജ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്നു. തി​രു​വ​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു ഈ​സ്റ്റ് നി​വാ​സി​യു​മാ​യ സാ​റ മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​തെ​പോ​യ ത​ന്നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ രാ​മ​മൂ​ര്‍ത്തി​ന​ഗ​ര്‍ നി​വാ​സി​യും കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ ക്രി​സ് ജോ​ണ്‍ തോ​മ​സ് ഐ.​ടി തി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള പ​ത്രം വാ​യി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി എ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹെ​ന്നൂ​ര്‍ നി​വാ​സി ദി​വ്യ മ​ത്താ​യി​യും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. പ​ത്താം ത​രം തു​ല്യ​ത​യാ​യ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ​ആ​ഗ്ര​ഹം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakamalayalam missionStudy Festival
    News Summary - Malayalam Mission Karnataka Chapter Study Festival concludes
    Similar News
    Next Story
    X