Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:11 AM IST

    മ​ല​യാ​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വ​ന​ദി​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ -സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി

    മ​ല​യാ​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വ​ന​ദി​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ -സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ​ഠ​നോ​ത്സ​വം ബം​ഗ​ളൂ​രു, മൈ​സൂ​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ചാ​പ്റ്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍, അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​മാ​ന​പു​ര കൈ​ര​ളി നി​ല​യം സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    ജീ​വി​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ക​വി​ത​ക​ള്‍ പു​തു​ത​ല​മു​റ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ അ​റി​യ​ണ​മെ​ന്ന് സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ രാ​മ​ന്ത​ളി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍‍ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ല്‍, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ മീ​ര നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍, ബി​ന്ദു ഗോ​പാ​ല കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ജൈ​സ​ണ്‍ ലൂ​ക്കോ​സ്, ഷി​ജു അ​ല​ക്സ്, സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, കു​ഞ്ഞു​മേ​രി, ആ​ന്‍റ​ണി ദേ​വ​സ്യ, കാ​ര്‍ണീ​വ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജി​സോ ജോ​സ്, ബു​ഷ്റ വ​ള​പ്പി​ല്‍, വി​നീ​ഷ്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ന്‍, പി. ​ശ്രീ​ജേ​ഷ്, മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. അ​ധ്യാ​പി​ക സി.​എ. ത്രേ​സ്യാ​മ്മ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ര്‍ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ഈ​സ്റ്റ്, സൗ​ത്ത്, വെ​സ്റ്റ് പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, കൊ​യ്ത്തു​പാ​ട്ട്, വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ പൂ​വ​ന്‍പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​വ​ണി, സേ​തു ല​ക്ഷ്മി ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന ക​ല​യാ​യ പ​ട​യ​ണി​യു​മാ​യി മ​നം ക​വ​ര്‍ന്നു.

    ചി​ര​ട്ട​ക​ളി​ല്‍ തീ​ര്‍ത്ത വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍, കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി മാ​ഷ്, സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി, ല​ളി​താം​ബി​ക അ​ന്ത​ര്‍ജ​നം, ക​ഥ​ക​ളി​യി​ലെ സ്ത്രീ-​പു​രു​ഷ രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. കു​രു​ത്തോ​ല​യും പാ​ള​യി​ല്‍ തീ​ര്‍ത്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ളും കു​രു​ന്നു മ​ന​സ്സി​ല്‍ കൗ​തു​കം വി​ട​ര്‍ത്തി.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​പ്റ്റ​റി​ല്‍നി​ന്ന്​ 204 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന, 80 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, 13 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ആ​മ്പ​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി. 50ഓ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മൈ​സൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ 37 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന, 21 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി, 21 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, 10 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ആ​മ്പ​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍നി​ന്ന്​ ആ​മ്പ​ല്‍ ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി ഒ​മ്പ​ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി ഒ​മ്പ​ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി ഒ​രു വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും എ​ഴു​തി.

