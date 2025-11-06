Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    6 Nov 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 7:30 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു മാ​ഗ​ഡി റോ​ഡ് സോ​ണി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മാ​ഗ​ഡി റോ​ഡ് സോ​ണി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ക​ര്‍ണാ​ട​ക രാ​ജ്യോ​ത്സ​വ-​കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ‌, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്‌, ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​വി​നു, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക ത്രേ​സ്യാ​മ്മ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ മീ​ര നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, സോ​ൺ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഹ​ദേ​വ​ൻ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഓ​മ​ന ക​വി​രാ​ജ്, അ​മ്പി​ളി സ​ന്തോ​ഷ്‌, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​സാ​ദ്, സ​മാ​ജം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

