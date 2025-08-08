Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    8 Aug 2025 11:28 AM IST
    8 Aug 2025 11:28 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കെ.​ജി.​എ​ഫ് കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബി.​ഇ.​എം.​എ​ല്ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ‘സൃ​ഷ്ടി’ ക​ന്ന​ട, മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ദി​നേ​ശ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടോ​മി ആ​ലു​ങ്ക​ൽ, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നെ​ല​മം​ഗ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​ആ​ർ. സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, മ​ഹി​ളാ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ഷ മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പി.​ജി. വി​ഷ്ണു, ടി.​ആ​ർ. സെ​ൽ​വ​രാ​ജ്, വി​പി​ൻ രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പി. ​കു​മാ​ര​ൻ, ശോ​ഭ​ന ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശ്രു​തി എ​സ്. നാ​യ​ർ, ര​വീ​ന്ദ്ര, ജ​നാ​ർ​ദ​ന, രാ​ജീ​വാ​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​യി​ക്കും. C. No. 9066147891

