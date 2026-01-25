Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ത്രി​ദി​ന സ​ഹ​വാ​സ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്കം

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ത്രി​ദി​ന സ​ഹ​വാ​സ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്കം
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ത്രി​ദി​ന സ​ഹ​വാ​സ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ്

    ജാ​ല​ഹ​ള്ളി കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ള്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​വാ​സി കു​ട്ടി​ക​ളെ കേ​ര​ള സം​സ്കാ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ആ​റ​ളം മു​ത​ൽ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ൽ വ​രെ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത്രി​ദി​ന സ​ഹ​വാ​സ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ജാ​ല​ഹ​ള്ളി കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്നു.

    സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ പി​ള്ള, സി.​പി. മു​ര​ളി, വി​ദ്യാ​നി​ധി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ആ​ഷൈ കു​മാ​ര്‍, വാ​സു​ദേ​വ്, സു​ധാ​ക​ര​ന്‍, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ ഉ​മേ​ഷ്‌ രാ​മ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബാം​ഗ്ലൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​ന്ദു ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നോ​ർ​ത്ത് മേ​ഖ​ല അ​ക്കാ​ദ​മി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ്യോ​ത്സ്ന, ശ​ശി​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ടി അ​ഡ്വ. ബു​ഷ്‌​റ വ​ള​പ്പി​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ല​യാ​ള മ​ണ്ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര പ​തി​വ് പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക രീ​തി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​ഭി​ന്ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ സ​ഞ്ചാ​രം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് നാ​ടി​ന്‍റെ തു​ടി​പ്പു​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ട​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ന്‍ ഉ​ത​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ നി​ന്നും 15 കു​ട്ടി​ക​ളും 10 ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം 25 പേ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്‌. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ല്‍, ജീ​വ​ൻ​രാ​ജ് (ക​ര്‍ണാ​ട​ക), വ​ർ​ഗീ​സ് വൈ​ദ്യ​ർ (ക​ണ്ണൂ​ര്‍) എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക്യാ​മ്പ് ന​യി​ക്കും. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ സു​നി​ൽ, കു​ഞ്ഞു​മേ​രി തോ​മ​സ്, ശ്രീ​പ്രി​യ, ശോ​ഭ​ന, ശാ​രി​ക, ശ​കു​ന്ത​ള എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​രം​ഭി​ച്ച യാ​ത്ര​യി​ല്‍ മു​ത്ത​ങ്ങ, പാ​ൽ​ചു​രം, പാ​ലു​കാ​ച്ചി​മ​ല, ആ​റ​ളം വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ്, ശ​ല​ഭോ​ദ്യാ​ന സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം, ട്ര​ക്കി​ങ്, പ​ഴ​ശ്ശി ഡാം, ​മീ​നൂ​ട്ടു ക​ട​വ്, ഇ​രി​ക്കൂ​ർ മ​ഖാം ഉ​റൂ​സ്, പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് മു​ത്ത​പ്പ​ൻ ക്ഷേ​ത്രം, ക​ല​ക്ട്രേ​റ്റ് മൈ​താ​നം, അ​ഞ്ച​ലോ​സ് കോ​ട്ട, ഫോ​ക് ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി മ്യൂ​സി​യം എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കും. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ആ​ര്‍.​വി. ഏ​ഴോം, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബോ​ബി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഏ​പ്രി​ല്‍, മേ​യ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ നി​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹ​വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ക്യാ​മ്പി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക. ഫോ​ണ്‍ :9739200919.

