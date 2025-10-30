Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Oct 2025 9:22 AM IST
    മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​മ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പ​രേ​ത​നാ​യ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി​യു​ടെ മ​ക​ൻ എം. ​മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​യാ​ണ് (52) മ​രി​ച്ച​ത്. ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തി​യ മ​ൻ​സൂ​റി​നെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​യ​ദേ​വ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    മ​ഡി​വാ​ള പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ക്ടോ​റി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ൽ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. മാ​താ​വ്: മ​റി​യ. ഭാ​ര്യ: സു​നീ​റ. മ​ക്ക​ൾ: ന​ദ, നി​ദാ​ൽ, ന​ഹാ​ൻ. ഖ​ബ​റ​ട​ക്കം മ​മ്പാ​ട് ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ.

