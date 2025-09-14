Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 14 Sept 2025 9:40 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 9:40 AM IST

    മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്

    മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്
    പ്ര​വാ​ച​ക കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ബം​ഗ​ളൂ​രു ബ​സ​വ ഭ​വ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ്​: നീ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വാ​ഹ​ക​ൻ’ എ​ന്ന സിം​പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്​​ജ്​ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ ഗോ​പാ​ല​ഗൗ​ഡ, സാ​ഹി​ത്യ​അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​കു​ന്ദ​രാ​ജ്, ബ​സ​വ സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ര​വി​ന്ദ്​ ജാ​ട്ടി, പ്ര​ഫ. ഹ​ർ​ജീ​ന്ദ​ർ​സി​ങ്​ ഭാ​ട്ടി​യ, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സാ​ദ്​ ബെ​ല​ഗാ​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു കീ​ഴി​ലെ മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡ് ഹ​യാ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ദ്റ​സ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡ് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​ബാ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് രാ​വി​ലെ 10ന് ​മ​ദ്റ​സ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൂ​ടാ​ളി പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വി​വി​ധ മ​ഹ​ല്ലു​ക​ളി​ലെ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​മ്പി​ച്ച മൗ​ലി​ദ് സം​ഗ​മം ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന്, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ദ​ഫ്, ബു​ർ​ദ, ഫ്ല​വ​ർ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​മ്പ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​സി. സി​റാ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന വ​ഹി​ക്കും.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​ദ്ഹ് റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ക്കും. പൊ​തു പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ൽ​കും. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും.

