Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎം.​എം.​എ...
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:48 AM IST

    എം.​എം.​എ ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​എം.​എ ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം
    cancel
    Listen to this Article

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ: മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എം.​എം.​എ) ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​സി. സി​റാ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    സം​ഘ​ട​ന അം​ഗ​ത്വ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം കെ.​പി. നൂ​റു മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ന​ൽ​കി ടി.​സി. സി​റാ​ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ശ്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് മൗ​ല​വി മാ​ണി​യൂ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൂ​ടാ​ളി, സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, സ​ലീം മി​ന്റ്‌, സി​ദ്ദീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ന​സീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakamalabar muslim association
    News Summary - malabar muslim association bommanahalli Branch Activists meet
    Similar News
    Next Story
    X