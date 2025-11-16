എം.എം.എ ബൊമ്മനഹള്ളി ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തക സംഗമംtext_fields
ബാംഗ്ലൂർ: മലബാർ മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ (എം.എം.എ) ബൊമ്മനഹള്ളി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക സംഗമം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.സി. സിറാജ് ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.
സംഘടന അംഗത്വ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണോദ്ഘാടനം കെ.പി. നൂറു മുഹമ്മദിന് നൽകി ടി.സി. സിറാജ് നിർവഹിച്ചു. ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് അശ്കർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. പുതിയ കാലത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ അബ്ദുസ്സമദ് മൗലവി മാണിയൂർ ക്ലാസെടുത്തു.
ശംസുദ്ദീൻ കൂടാളി, സി.കെ. നൗഷാദ്, സലീം മിന്റ്, സിദ്ദീഖ് റഹ്മാനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി പി.കെ. നസീർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സ്വലാഹുദ്ദീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
