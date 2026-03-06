Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    6 March 2026 7:57 AM IST
    6 March 2026 7:57 AM IST

    മെ​ജ​സ്റ്റി​ക് എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    മെ​ജ​സ്റ്റി​ക് എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ജ​സ്റ്റി​ക് ഏ​രി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ജ​സ്റ്റി​ക് ഏ​രി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ഹോ​ട്ട​ൽ ചേ​ത​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ടി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    എം.​പി. ആ​ദം മു​ൽ​സി, സി​ദ്ദീ​ഖ് റൗ​ണ്ട് വേ​ൾ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം ചാ​വ​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ നാ​സ​ർ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​മ്മ​ന​ല്ലി, അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​വ​ള്ളി, ടി.​സി. മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​യ്യി​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, വി.​പി.​ഷാ​ജി, കെ. ​നൗ​ഷാ​ദ്, എ​ഫ്.​ബി.​സി. റ​ഫീ​ഖ്, ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ഹ​മീ​ദ് ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി, റ​ഫീ​ഖ് ചാ​വ​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് വി.​എം. ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    newsaikmccIftar gatheringMajestic
