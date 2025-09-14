Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    14 Sept 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 9:28 AM IST

    വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റ്; മ​ഹേ​ഷ് വി​ക്രം ഹെ​ഗ്ഡെ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വി​ദ്വേ​ഷ പോ​സ്റ്റ്; മ​ഹേ​ഷ് വി​ക്രം ഹെ​ഗ്ഡെ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
     മ​ഹേ​ഷ് വി​ക്രം ഹെ​ഗ്‌​ഡ​

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ‘പോ​സ്റ്റ് കാ​ർ​ഡ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ചാ​ന​ൽ മേ​ധാ​വി മ​ഹേ​ഷ് വി​ക്രം ഹെ​ഗ്‌​ഡ​ക്കെ​തി​രെ (39) മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    ‘ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഒ​രി​ക്ക​ൽ മാ​ത്രം, ഗ​ണേ​ശ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് നേ​രെ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ അ​യ​ക്കാ​ൻ ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ട്ടോ? അ​തി​നു​ശേ​ഷം, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രി​ട​ത്തും ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ല’ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ പോ​സ്റ്റി​ൽ എ​ഴു​തി. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി പൊ​ലീ​സ് സി.​ആ​ർ.​പി.​സി ന​മ്പ​ർ 143/2025, ബി.​എ​ൻ.​എ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ 353(2) പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി പൊ​ലീ​സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി​യി​ലെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഒ​ന്നാം​ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. മ​ഹേ​ഷ് വി​ക്രം ഹെ​ഗ്‌​ഡെ​യെ കോ​ട​തി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

