Madhyamam
    Metro
    Posted On
    22 Aug 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    22 Aug 2025 9:19 AM IST

    ചു​മ​ത്തി​യ​ത് ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ; 14 ദി​വ​സം റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ

    മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സൗ​ജ​ന്യ വ​ധ​ക്കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​ൽ. സ​ന്തോ​ഷി​നെ​തി​രെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഹി​ന്ദു ജാ​ഗ​ര​ണ വേ​ദി​കെ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യെ 14 ദി​വ​സ​ത്തെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.അ​റ​സ്റ്റി​നു​ശേ​ഷം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ർ പൊ​ലീ​സ് തി​മ​റോ​ഡി​യെ ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് മൊ​ബൈ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ മ​റ്റ​ന്നാ​ൾ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​മെ​ന്ന് തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വി​ജ​യ വാ​സു മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് തി​മ​റോ​ഡി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​മ​റോ​ഡി​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം വാ​സു എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു. ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം വ​രെ പ​ര​മാ​വ​ധി ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23 വ​രെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​യും ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ലി​ൽ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​സു ശു​ഭാ​പ്തി​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘‘തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തി​മ​റോ​ഡി​ക്ക് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ട്. അ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തും.’’

    ബി.​എ​ൽ. സ​ന്തോ​ഷ് നേ​രി​ട്ട് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വാ​സു വാ​ദി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16 മു​ത​ൽ വി​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​ട്ടും കാ​ര്യ​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Mahesh Shetty Thimarody
    News Summary - Mahesh Shetty Timarodi sent to 14-day judicial custody
