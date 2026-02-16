Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    16 Feb 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    16 Feb 2026 8:04 AM IST

    ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യി മ​ഹാ​ശി​വ​രാ​ത്രി

    ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യി മ​ഹാ​ശി​വ​രാ​ത്രി
    ശി​വ​രാ​ത്രി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മം​ഗ​ളൂ​രു കു​ദ്രോ​ളി ഗോ​ക​ർ​ണ​നാ​ഥ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഭ​ക്തി​ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യി മ​ഹാ​ശി​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷം. ക​ദ്രി മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക പൂ​ജ​ക​ളും അ​ഭി​ഷേ​ക​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ഭ​ക്ത​ർ പു​ല​ർ​ച്ച​മു​ത​ൽ ത​ന്നെ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ​ന്റെ അ​നു​ഗ്ര​ഹം തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    കു​ദ്രോ​ളി ഗോ​ക​ർ​ണ​നാ​ഥ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. നൂ​റ് ഇ​ളം തേ​ങ്ങ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​രു​ദ്രാ​ഭി​ഷേ​ക​വും ശ​ത സി​യാ​ല അ​ഭി​ഷേ​ക​വും ന​ട​ന്നു. ക്ഷേ​ത്ര പ​രി​സ​രം ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ​രി​ത​മാ​യി. ര​ഥ​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

