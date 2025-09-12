Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 8:49 AM IST

    അ​ൽ​മാ​ട്ടി ഡാം ​ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക്

    അ​ൽ​മാ​ട്ടി ഡാം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ൽ​മാ​ട്ടി ഡാം ​ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ദേ​വേ​ന്ദ്ര ഫ​ഡ്നാ​വി​സ്. ഡാ​മി​ന്റെ ഉ​യ​രം 518ൽ​നി​ന്ന് 524 മീ​റ്റ​ർ ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ വി​ജ​യ​പു​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ കൃ​ഷ്ണ ന​ദി​യി​ലാ​ണ് അ​ൽ​മാ​ട്ടി ഡാം ​സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഡാം ​ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര ജ​ല വി​ഭ​വ​മ​ന്ത്രി സി.​ആ​ർ പാ​ട്ടീ​ലി​ന് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ക​ത്ത് എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു

    . ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം​കൂ​ടി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ന​ദി​യാ​ണ് കൃ​ഷ്ണ. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ ജി​ല്ല​ക​ളാ​യ സാം​ഗ്ലി​യി​ലും കോ​ലാ​പു​രി​ലും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്. ഡാ​മി​ന്റെ ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​കും എ​ന്നാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടെ വാ​ദം.

