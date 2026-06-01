Posted Ondate_range 1 Jun 2026 7:54 AM IST
മടിക്കേരി കൊട്ടാരം ഇനി സംരക്ഷിത സ്മാരകം
News Summary - Madikeri Fort is now a protected monument
മംഗളൂരു : 1958 ലെ പുരാതന സ്മാരകങ്ങളുടെയും പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും നിയമപ്രകാരം മടിക്കേരി കൊട്ടാരം സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ശെഖാവത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു .കൊട്ടാരം നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ രീതികൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ശെഖാവത്ത് പറഞ്ഞു. കൊട്ടാരം 'സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി' പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപി യദുവീർ വോഡയാർ നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം അറിയിച്ചത്.
