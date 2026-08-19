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    Metro
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 7:40 AM IST

    36.56 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഷൂ​സ്, സോ​ക്സ്, ചെ​രു​പ്പു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും -മ​ധു ബം​ഗാ​ര​പ്പ

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    Madhu Bangarappa
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    മ​ധു ബം​ഗാ​ര​പ്പ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം 36.56 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഷൂ​സ്, സോ​ക്‌​സ്, ചെ​രു​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ത​ര​ണം ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി മ​ധു ബം​ഗാ​ര​പ്പ . നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗം ബ​ൽ​കീ​സ് ബാ​നു ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം മൊ​ത്തം 36,61,267 സെ​റ്റു​ക​ൾ ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്തു. 21,92,529 സെ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. 12,59,298 സെ​റ്റു​ക​ൾ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. 2,09,440 സെ​റ്റു​ക​ൾ നി​ര്‍മ്മാ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ന​ത്ത മ​ഴ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഷൂ​സി​നു പ​ക​രം ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വെ​ൽ​ക്രോ ചെ​രു​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ വ​രി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫു​ട്‌​വെ​യ​ർ ഡി​സൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ്, എ​ൻ.​ഐ.​ടി.​കെ സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ, ലി​ഡ്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മി​തി ഇ​തി​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ചെ​രി​പ്പു​ക​ള്‍ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ 60 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും.

    അ​ള​വു​ക​ളി​ല്‍ വ്യ​ത്യാ​സം വ​ന്ന പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി മാ​റ്റി ന​ൽ​ക​ണം. വി​ത​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി​ല്ലാ, താ​ലൂ​ക്ക്, സ്കൂ​ൾ ത​ല മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഷൂ​സ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

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    TAGS:StudentsMadhu Bangarappametro news
    News Summary - Madhu Bangarappa says Free shoes and socks to be distributed to students
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