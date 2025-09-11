Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ദ്ദൂ​ർ സം​ഘ​ർ​ഷം;...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:06 AM IST

    മ​ദ്ദൂ​ർ സം​ഘ​ർ​ഷം; ആ​രോ​പ​ണ പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    protest rally organized by BJP in Maddur on Wednesday
    cancel
    camera_alt

    മ​ദ്ദൂ​രി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബി.​ജെ.​പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ റാ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ മ​ദ്ദൂ​രി​ൽ ഗ​ണേ​ശ വി​ഗ്ര​ഹ നി​മ​ജ്ജ​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഭ​ര​ണ- പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ. മ​ദ്ദൂ​ർ സം​ഘ​ർ​ഷം ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്ക​ളി​യാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട് വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ. അ​ശോ​ക, നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ച​ള​വ​ടി നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി, ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ​ർ മ​ദ്ദൂ​രി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ‘ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ച്ച് തീ ​ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്ക​ളി ന​ട​ത്തു​ക​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​രു പ​ണി​യും ബി.​ജെ.​പി​ക്കി​ല്ല. അ​വ​ർ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പോ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ട്ടെ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​കു​തി​വി​ഹി​തം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും മേ​ക്ക​ദാ​ട്ടു, മ​ഹാ​ദാ​യി ന​ദീ ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യ​ട്ടെ -ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ദ്ദൂ​ർ സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ താ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും സം​ഭ​വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് മു​ഴു​വ​ൻ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ച ശി​വ​കു​മാ​ർ, കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല​ന്നും വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 22 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ദ്ദൂ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പാ​ല​നം കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ശാ​ന്ത​മാ​യ ഗ​ണേ​ശ യാ​ത്ര​ക്കു​നേ​രെ​യാ​ണ് അ​ക്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​ഭ​വം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ദ്ദൂ​രി​ൽ ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റാ​ലി​ക്ക് വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ‘ദേ​ശ​ദ്രോ​ഹി​ക​ൾ’​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഹി​ന്ദു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bjp rallycommunal riotsBengaluruGovernment of Karnataka
    News Summary - Maddur clash; Government and opposition exchange accusations and counter-accusations
    Similar News
    Next Story
    X