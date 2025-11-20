ആഡംബര കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നികുതി വെട്ടിപ്പ്; ആർ.ടി ഒഫീസുകകളിൽ ലോകായുക്ത റെയ്ഡ്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 20 Nov 2025 7:49 AM IST
Updated Ondate_range 20 Nov 2025 7:49 AM IST
ആഡംബര കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നികുതി വെട്ടിപ്പ്; ആർ.ടി ഒഫീസുകകളിൽ ലോകായുക്ത റെയ്ഡ്text_fields
bookmark_border
News Summary - Luxury car registration tax evasion; Lokayukta raids RT offices
ഇതേ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ മംഗളൂരു ആർ.ടി.ഒയിലും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. പരിശോധനുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ഓഫിസിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലോകായുക്ത എസ്.പി പറഞ്ഞു.
Listen to this Article
മംഗളൂരു: ആഡംബര കാറിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസിൽ മംഗളൂരുവിലെയും ഉഡുപ്പിയിലെയും റീജനൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസുകളിൽ (ആർ.ടി.ഒ) ലോകായുക്ത പൊലീസിന്റെ ഫയൽ പരിശോധന. നികുതി തുക കുറച്ച് ഉഡുപ്പി ആർ.ടി.ഒയിൽ ബി.എം.ഡബ്ല്യു കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും ഇത് സർക്കാറിന് ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഇതേ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ മംഗളൂരു ആർ.ടി.ഒയിലും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. പരിശോധനുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ഓഫിസിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലോകായുക്ത എസ്.പി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story