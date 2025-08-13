Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ലു​ലു ഫ്രീ​ഡം സെ​യി​ൽ 14 മു​ത​ൽ

    Lulu Group
    ലുലു ഗ്രൂപ്പ് 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലു​ലു ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14, 15, 16, 17, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ലു​ലു ഫ്രീ​ഡം സെ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്രീ​മി​യം ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള കി​ഴി​വു​ക​ളും കോം​ബോ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ലു​ലു അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ഐ.​സി.​ഐ ബാ​ങ്ക്, ക​ന​റ ബാ​ങ്ക്, ആ​ക്സി​സ് ബാ​ങ്ക്, ആ​മ​സോ​ൺ പേ, ​ക്രെ​ഡ്, എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​ഫ്.​സി, ഫോ​ൺ​പേ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വ് ല​ഭി​ക്കും.

    ഫാ​ഷ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ൻ​സ​സ് തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജാ​ജി​ന​ഗ​റി​ലെ ലു​ലു മാ​ളി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ലു​ലു ക​ണ​ക്റ്റ്, ലു​ലു ഫാ​ഷ​ൻ, വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡി​ലെ വി.​ആ​ർ മാ​ളി​ൽ ലു​ലു ഡെ​യി​ലി, ലു​ലു ക​ണ​ക്റ്റ്, റി​യോ ഫാ​ഷ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി​യി​ലെ എം​ഫൈ​വ് ഇ-​സി​റ്റി മാ​ളി​ലും ഫോ​റം സൗ​ത്ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു, ജെ.​പി ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ലു​ലു ഡെ​യി​ലി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

    ‘ലു​ലു ഫ്രീ​ഡം സെ​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റി​ൽ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​കെ. ഷ​രീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

