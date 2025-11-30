Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightലുലു ബ്യൂട്ടി ഫെസ്റ്റ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:41 AM IST

    ലുലു ബ്യൂട്ടി ഫെസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ലുലു ബ്യൂട്ടി ഫെസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: ലുലു ബ്യൂട്ടി ഫെസ്റ്റ് ഡിസംബർ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ രാജാജി നഗറിലെ ലുലു മാളിൽ നടക്കും. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയകിരീടങ്ങൾക്കൊപ്പം ഐക്കണിക് വാക്ക് വിത്ത് ലുലു, ഫേസ് ഓഫ് ലുലു 2025- പുരുഷന്മാർ, ഫേസ് ഓഫ് ലുലു 2025- സ്ത്രീകൾ എന്നീ പദവികളും നൽകും. ഒരു വർഷത്തെ കരാറിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദവികൾ നൽകുക. കൂടാതെ, ലുലുവിന്‍റെ ഫാഷൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരായി ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

    ഓഡിഷൻ ഡിസംബർ ആറിന് ആരംഭിക്കും. 17നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ. വിജയികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനമുണ്ടായിരിക്കും. പ്രഫഷനൽ രീതിയിൽ തയാറാക്കിയ ഫോട്ടോ ബൂത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ വിവിധ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകം ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newslulumetro newsLatest News
    News Summary - Lulu Beauty Fest on December 6th and 7th
    Similar News
    Next Story
    X