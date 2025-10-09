Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    9 Oct 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 8:38 AM IST

    ‘ബ്ലൂ ​ലൈ​ൻ മെ​ട്രോ​യി​ൽ ല​ഗേ​ജ് റാ​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും’

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് മു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​രെ​യു​ള്ള ബ്ലൂ ​ലൈ​ൻ പാ​ത​യി​ലെ കോ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ല​ഗേ​ജ് റാ​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ൽ ഓ​രോ കോ​ച്ചി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മാ​യി ര​ണ്ട് യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന സീ​റ്റാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നു​മു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും ല​ഗേ​ജ് റാ​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക.

    ഇ​തോ​ടെ വി​മാ​ന യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​കും. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ത 2027ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. നി​ല​വി​ൽ മെ​ട്രോ​യി​ൽ ല​ഗേ​ജ് വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് 15 കി​ലോ ഭാ​ര​മു​ള്ള ബാ​ഗു​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാം.

    അ​ധി​കം ഭാ​ര​മു​ള്ള ബാ​ഗു​ക​ൾ​ക്ക് 30 രൂ​പ ഫീ​സ് ന​ൽ​ക​ണം. നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 250 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തും. ഡ്രൈ​വ​ർ ര​ഹി​ത ട്രെ​യി​നു​ക​ളും പാ​ത​യി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:luggagemetroblue line
