ഉള്ളി കയറ്റിയ ലോറി കത്തിനശിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: ഉള്ളി കയറ്റിപ്പോയ ലോറിക്ക് തീപിടിച്ചു. എഞ്ചിനിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. നെലമംഗലയിലെ ബുഡിഹാൽ ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ചിത്രദുർഗയിൽ നിന്ന് ദാസനപുരയിലെ എ.പി.എം.സി യാർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
എഞ്ചിനിൽനിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വാഹനം നിർത്തി ഡ്രൈവറും സഹായിയും പുറത്തേക്ക് ചാടി. വാഹനം പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു. നെലമംഗല ട്രാഫിക് പൊലീസും ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവിസസും സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു.
