Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:21 PM IST

    ഉ​ള്ളി ക​യ​റ്റി​യ ലോ​റി ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു

    ഉ​ള്ളി ക​യ​റ്റി​യ ലോ​റി ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു
    കത്തിനശിച്ച ലോറി

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ള്ളി ക​യ​റ്റി​പ്പോ​യ ലോ​റി​ക്ക് തീ​പി​ടി​ച്ചു. എ​ഞ്ചി​നി​ലെ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ആ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. നെ​ല​മം​ഗ​ല​യി​ലെ ബു​ഡി​ഹാ​ൽ ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം. ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ​യി​ൽ നി​ന്ന് ദാ​സ​ന​പു​ര​യി​ലെ എ.​പി.​എം.​സി യാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ലോ​റി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    എ​ഞ്ചി​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി ഡ്രൈ​വ​റും സ​ഹാ​യി​യും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടി. വാ​ഹ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. നെ​ല​മം​ഗ​ല ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സും ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചു.

    TAGS:fire accidentmetronewsBangaloreAccidents
