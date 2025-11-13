Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം മുമ്പ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:49 AM IST

    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം മുമ്പ് കാണാതായ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കാ​യി ലു​ക്കൗ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം മുമ്പ് കാണാതായ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കാ​യി ലു​ക്കൗ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ്
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീ​ൽ

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് ലു​ക്കൗ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കെ.​എം. സ​ലി​മി​ന്റെ മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീ​ലി​നെ (21) ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്.

    ഉ​ള്ളാ​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഷെ​രീ​ഫ് (58) സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത് യു​വാ​വ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കോ​ള​ജ് പ​രി​സ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 2018 ഏ​പ്രി​ൽ 17ന് ​രാ​വി​ലെ 11.34 ഓ​ടെ​യാ​ണ്.പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക്ക് സ​മീ​പം ക​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യോ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ല. മ​ല​യാ​ളം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി എ​ന്നി​വ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ അ​റി​യാം.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീ​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 0824-2220800 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ലോ 0824-2220536, 9091873198, 9535247535 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:look out noticeMalayali studentBangalore News
    News Summary - look out notice for malayali student
    Similar News
    Next Story
    X