Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 11:22 AM IST

    ആ​ർ.​ടി.​ഒ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത റെ​യ്ഡ്

    ആ​ർ.​ടി.​ഒ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത റെ​യ്ഡ്
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ ല​ക്ഷ്മി​നാ​രാ​യ​ണ പി. ​നാ​യി​ക്കി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. പൊ​തു​ജ​ന പ​രാ​തി​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്. ഉ​ഡു​പ്പി കി​ന്നി​മു​ൾ​ക്കി​യി​ലു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലും കും​ത​യി​ലെ​യും (ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട) പ​ഡു അ​ലേ​വൂ​രി​ലെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ വ​സ​തി​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. കും​ത സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്മി​നാ​രാ​യ​ണ. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​ടു അ​ലേ​വൂ​രി​ലെ ര​വി​യു​ടെ വീ​ടും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    TAGS:raidBengaluru NewsRTOLokayuktha
    News Summary - lokayuktha raid in RTO's house
