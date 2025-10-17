Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Oct 2025 10:10 AM IST
    17 Oct 2025 10:10 AM IST

    ലോ​കാ​യു​ക്ത പരിശോധന; 38 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത്

    ഒ​മ്പ​ത് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 12 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാണ് പരിശോധന
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് ഒ​മ്പ​ത് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 12 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ 38.10 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 48 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ന്ന​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ർ​ബ​ൻ, റൂ​റ​ൽ, ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ, ദാ​വ​ൺ​ഗ​രെ, ഹാ​വേ​രി, ബി​ദാ​ർ, ഉ​ടു​പ്പി, ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട്, ഹാ​സ​ൻ ജി​ല്ല​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​ൽ 24.34 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ്ഥാ​വ​ര സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ, കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ, 1.20 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ബി​ദാ​റി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 83.09 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​രി​ശീ​ല​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​സു​മം​ഗ​ല​യാ​ണ് റെ​യ്ഡി​നി​ര​യാ​യ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ. നി​ല​വി​ൽ ഇ​വ​ർ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ്. 7.32 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. നാ​ല് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ, അ​ഞ്ച് വീ​ടു​ക​ൾ, 19 ഏ​ക്ക​ർ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി എ​ന്നി​വ അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    2.24 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ജം​ഗ​മ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. അ​വ​രു​ടെ മൊ​ത്തം സ്ഥാ​വ​ര സ്വ​ത്ത് 5.08 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഒ​രു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​വും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 96.73 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഓ​ഹ​രി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹോ​ളാ​ൽ​ക്കെ​രെ​യി​ലെ കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റൊ​രു പ്ര​മു​ഖ​ൻ. 5.14 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​താ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    ലോ​കാ​യു​ക്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നാ​ല് പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ, മൂ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ൾ, 15 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള കൃ​ഷി​ഭൂ​മി എ​ന്നി​വ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. 60.39 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 1.12 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ജം​ഗ​മ ആ​സ്തി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യാ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡി​ലെ സ​ർ​വേ​യ​റാ​യ എ​ൻ.​കെ. ഗം​ഗാ​മാ​രി ഗൗ​ഡ ര​ണ്ട് പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളും ര​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 4.66 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​വ​ര സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ മാ​ത്രം 3.58 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കും. റെ​യ്ഡി​ൽ 7.73 ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത വ​രു​മാ​ന​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ലോ​കാ​യു​ക്ത വി​ശ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:Karnatakaraidillegal assetlokayuktha police
