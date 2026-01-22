Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസർഫറാസ് ഖാന്‍റെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 7:39 AM IST

    സർഫറാസ് ഖാന്‍റെ വീട്ടില്‍ ലോകായുക്ത റെയ്ഡ്: 14.38 കോടിയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് കണ്ടെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    സർഫറാസ് ഖാന്‍റെ വീട്ടില്‍ ലോകായുക്ത റെയ്ഡ്: 14.38 കോടിയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് കണ്ടെത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കോര്‍പറേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ സർഫറാസ് ഖാനെതിരെ കർണാടക ലോകായുക്ത നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ 38 ഏക്കർ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ 14.38 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തി. വരുമാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

    കർണാടകയിലെ ഭവന, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി ബി.ഇസഡ്. സമീർ അഹ്മദ് ഖാന്‍റെ പേഴ്സനൽ സെക്രട്ടറിയും മുതിർന്ന കെ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ സർദാർ സർഫറാസ് ഖാന്‍റെ ബംഗളൂരു, കുടക്, മൈസൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലെ വസതികളിലും ഓഫിസുകളിലും ലോകായുക്ത പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അനധികൃത സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

    വീടുകള്‍, ഓഫിസുകൾ, ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകള്‍ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈവശമുള്ള 13 സ്ഥലങ്ങളിലായി ഏകദേശം നൂറോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയത്. 38 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയും നാല് ആഡംബര വീടുകളും കണ്ടെത്തി. ഇതിന് ഏകദേശം 8.44 കോടി രൂപയാണ് മൂല്യം. ഏകദേശം 2.99 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 1.64 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആഡംബര വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ 66,500 രൂപ പണവും 1.29 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ രേഖകളും കണ്ടെത്തി. ബംഗളൂരു, കുടക്, മൈസൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലായി കുടകിലെ രണ്ട് കോഫി എസ്റ്റേറ്റുകളും മൈസൂരുവിലെ ഒരു റിസോർട്ടും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metroillegal assetLokayukhta Raid
    News Summary - Lokayukta raids Sarfaraz Khan's house: Illegal assets worth Rs 14.38 crore found
    Similar News
    Next Story
    X