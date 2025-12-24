Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Dec 2025 8:00 AM IST
    24 Dec 2025 8:00 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ലോ​കാ​യു​ക്ത റെ​യ്ഡ്

    പ​രി​ശോ​ധ​ന രാത്രിയും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ഴി​മ​തി, വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​നം എ​ന്നീ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ലോ​കാ​യു​ക്ത ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ഒ​രേ​സ​മ​യം റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി.

    ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട്, വി​ജ​യ​പു​ര, കാ​ർ​വാ​ർ, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യ റെ​യ്ഡ്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബം​ഗ്ലാ​വു​ക​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ, ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ജി​ല്ല ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി (ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​എ) പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ വ​സ​തി​ക​ളി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​തി​രാ​വി​ലെ റെ​യ്ഡ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലും അ​യ​ൽ ജി​ല്ല​യാ​യ ഗ​ദ​ഗ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​ർ​ഗു​ണ്ടി​ലു​മു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. അ​തേ ജി​ല്ല​യി​ൽ, ബാ​ഗേ​വാ​ഡി​യി​ലു​ള്ള കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലും റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. കാ​ർ​വാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ സി​ദ്ധാ​പൂ​രി​ലെ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ റെ​യ്ഡ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ രേ​ഖ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. റാ​യ്ച്ചൂ​രി​ൽ വി​ര​മി​ച്ച വ​നി​ത അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​ഴി​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് റെ​യ്ഡു​ക​ളെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തി​ര​ച്ചി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

