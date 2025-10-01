Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Oct 2025 7:14 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 7:14 AM IST

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത റെ​യ്ഡ്

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത റെ​യ്ഡ്
    രാ​ജഗൗ​ഡ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ശൃം​ഗേ​രി എം.​എ​ൽ.​എ ടി.​ഡി. രാ​ജ​ഗൗ​ഡ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വ​സ​തി, ഫാം ​ഹൗ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ രാ​ത്രി​യും റെ​യ്ഡ് തു​ട​ർ​ന്നു.

    കൊ​പ്പ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ എ​ച്ച്.​കെ. ദി​നേ​ശ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.രാ​ജ​ഗൗ​ഡ, ഭാ​ര്യ ഡി.​കെ. പു​ഷ്പ, മ​ക​ൻ ടി.​ആ​ർ. രാ​ജ്‌​ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഖ​ണ്ഡ്യ ഹോ​ബ്ലി​യി​ലെ ബ​സ​പു​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള രാ​ജ​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും എ​ത്തി.

    ടി.​ഡി. രാ​ജ​ഗൗ​ഡ ത​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​നെ​യും വ​ഞ്ചി​ച്ചു.അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണം എ​ന്നാ​ണ് ദി​നേ​ശ് ത​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ച​ത്. രാ​ജെ​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മെ​സ്സേ​ഴ്സ് ഷ​ബാ​ന റം​സാ​ന്റെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ തെ​ളി​വാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ന് 55.75 കോ​ടി രൂ​പ​യും ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ബ​റോ​ഡ​ക്ക് 66 കോ​ടി രൂ​പ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക ബാ​ങ്കി​ന് 81.95 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും തി​രി​ച്ച​ട​ച്ച​താ​യും ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.എ​ന്നാ​ൽ, ലോ​കാ​യു​ക്ത​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ രാ​ജെ​ഗൗ​ഡ വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. രാ​ജെ​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നെ​തി​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ലോ​കാ​യു​ക്ത എ​സ്.​പി സ്നേ​ഹ പ​റ​ഞ്ഞു.

