Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകൈ​ക്കൂ​ലി...
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:07 AM IST

    കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് ഭൂ​രേ​ഖ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് ഭൂ​രേ​ഖ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ള്ളാ​ളി​ലെ​യും മം​ഗ​ളൂ​രു താ​ലൂ​ക്കി​ലെ​യും ഭൂ​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ്ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് 30,000 രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ലോ​കാ​യു​ക്ത മം​ഗ​ളൂ​രു ഡി​വി​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ: മം​ഗ​ളൂ​രു യു.​പി.​ഒ.​ആ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്‌​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​ര​വെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ​മ്പ​ള ബി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്‌​സ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ള്ളാ​ൾ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ലാ​ൻ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ഓ​ഫി​സി​ലെ സ​ർ​വേ​യ​റാ​യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി ആ​ദ്യം 50,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മം​ഗ​ളൂ​രു താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ലാ​ൻ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബി.​കെ. രാ​ജു 10,000 രൂ​പ​യും അ​തേ ഓ​ഫി​സി​ലെ സ​ർ​വേ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ എ​സ്. ധ​ന​ശേ​ഖ​ര്‍ 10,000 രൂ​പ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് 20,000 രൂ​പ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി പി​ടി​യി​ലാ​യി. ബി.​കെ. രാ​ജു​വും എ​സ്. ധ​ന​ശേ​ഖ​റും 5,000 രൂ​പ വീ​തം വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക ലോ​കാ​യു​ക്ത മം​ഗ​ളൂ​രു ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് (ഇ​ൻ-​ചാ​ർ​ജ്) കു​മാ​ർ​ച​ന്ദ്ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മം​ഗ​ളൂ​രു ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഡോ. ​ഗ​ണ പി. ​കു​മാ​ർ, പി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ജെ. ​ഭാ​ര​തി, കെ.​എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, ര​വി പ​വാ​ർ, എം.​എ​ൻ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര നാ​യി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakabribeLokayukta Police
    News Summary - Lokayukta police trap three officers for accepting bribes
    Similar News
    Next Story
    X