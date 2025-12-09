Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎൽ.കെ.ജി ക്ലാസുകൾക്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 10:59 AM IST

    എൽ.കെ.ജി ക്ലാസുകൾക്ക് 20 കുട്ടികൾ നിർബന്ധം

    text_fields
    bookmark_border
    എൽ.കെ.ജി ക്ലാസുകൾക്ക് 20 കുട്ടികൾ നിർബന്ധം
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: എൽ.കെ.ജി ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ 20 കുട്ടികൾ നിർബന്ധമാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവ്. സമഗ്ര ശിക്ഷ കർണാടകയുടെ കീഴിലുള്ള 1105 സ്കൂളുകള്‍, 126 പി.എം ശ്രീ സ്കൂളുകള്‍, കല്യാണ കർണാടക വികസന ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള 1051 സ്കൂളുകള്‍, 1699 മാഗ്നറ്റ് സ്കൂളുകള്‍ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 4,056 സ്കൂളുകളിൽ ഈ അധ്യയനവർഷം പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാന്‍ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

    നോട്ടീസുകൾ, റാലികൾ, ഗൃഹസന്ദർശനം എന്നിവ മുഖേന പ്രവേശം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകർക്കും ആവശ്യമായ പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്കും നിർദേശം നൽകി. ഓരോ ക്ലാസിലും എസ്.ഡി.എം.സി വഴി ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു സഹായിയും ഉണ്ടാവും. അധ്യാപകർക്ക് 12,000 രൂപയും സഹായികൾക്ക് 6250 രൂപയുമാണ് ശമ്പളം. പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം, പോഷകാഹാരം എന്നിവ നൽകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - lkg classes will never starts without atleast 20 students
    Similar News
    Next Story
    X