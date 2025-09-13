Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഹൃ​ദ​യം...
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:30 AM IST

    ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ലി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ന​മ്മ മെ​ട്രോ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ലി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ന​മ്മ മെ​ട്രോ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​മ്മ മെ​ട്രോ ഗ്രീ​ന്‍ ലൈ​നി​ലെ യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ര-​സം​പി​ഗെ റോ​ഡ് പാ​ത​യി​ല്‍ ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ല്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​വു​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘം. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മെ​ട്രോ​യി​ല്‍ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​വു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    രാ​ത്രി 11.01ന് ​യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ര-​സം​പി​ഗെ റോ​ഡി​ല്‍നി​ന്നും തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര 11.21ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം 20 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ല്‍ ഏ​ഴ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ഘം പി​ന്നി​ട്ടു. യ​ശ്വ​ന്ത്പൂ​രി​ലെ സ്പ​ർ​ശ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഷാ​ദ്രി​പു​ര​ത്തെ അ​പ്പോ​ളോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ലെ (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും എ​ട്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​യ​വ​വു​മാ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഓ​ഫി​സ​ർ ഹൊ​ന്നേ ഗൗ​ഡ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യാ​ത്ര​യി​ലു​ട​നീ​ളം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ക​യും പ്ര​ത്യേ​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ക​യും​ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ സാ​ധാ​ര​ണ മെ​ട്രോ നി​ര​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക ബ​ന്ധ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ഏ​ത്​ ആ​ശു​പ​ത്രി സ​മീ​പി​ച്ചാ​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsmetroheart transpantationnamma metro
    News Summary - live human heart was transported through the Namma Metro
    Similar News
    Next Story
    X