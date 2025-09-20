Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Sept 2025 11:26 AM IST
    20 Sept 2025 11:26 AM IST

    ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് ഹി​ന്ദു ഭാ​ഗ​മ​ല്ല, സ്വ​ത​ന്ത്ര മ​ത​മാ​ണ് -മ​ഠാ​ധി​പ​തി സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ

    ജാ​തി​യു​ടെ ഇ​രു​ട്ട​ക​റ്റു​ന്ന വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് മ​തം
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് മ​തം സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വേ​ർ​പി​രി​യ​ല​ല്ല, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജാ​തി, വ​ർ​ണ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഒ​രു മ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് വി​വി​ധ ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് മ​ഠ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​പ​ന്മാ​രാ​യ സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് മ​ഠാ​ധി​പ​തി യൂ​നി​യ​ൻ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ‘ബ​സ​വ സം​സ്‌​കൃ​തി അ​ഭി​യാ​ൻ’ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ഡു​പ്പി ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ച​ന​ച​ർ​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ്വാ​മി​മാ​ർ.

    ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് മ​തം ഹി​ന്ദു ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ​യോ സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ​യോ ഭാ​ഗ​മ​ല്ല; അ​തൊ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് -ഭാ​ൽ​ക്കി ഹി​രേ​മ​ഠ് സ​ൻ​സ്ഥാ​നി​ലെ ഡോ. ​ബ​സ​വ​ലിം​ഗ പ​ട്ട​ദേ​വ​രു പ​റ​ഞ്ഞു. ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് ഒ​രു ജാ​തി​യ​ല്ല, അ​തൊ​രു സ​മ്പൂ​ർ​ണ മ​ത​മാ​ണ്. മ​തം ഒ​രു കാ​ര്യ​മാ​ണ്, ജാ​തി മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്. ജാ​തി ഇ​രു​ട്ട് പോ​ലെ​യാ​ണ്, മ​തം വെ​ളി​ച്ച​വും. ജാ​തി​യു​ടെ ഇ​രു​ട്ട് അ​ക​റ്റാ​ൻ, മ​ത​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.ജൈ​ന, മ​റ്റ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് മ​ത​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​ത് ഒ​രു പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മ​ല്ല, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്-​പ​ട്ട​ദേ​വ​രു പ​റ​ഞ്ഞു. ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് ഹി​ന്ദു​വോ സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ​മോ അ​ല്ല. ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര മ​ത​മാ​ണ്. ബ​സ​വ​ണ്ണ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത ഗു​രു​വാ​ണ്. വ​ച​ന സാ​ഹി​ത്യ​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദ​ഗ്ര​ന്ഥം. ബ​സ​വ​ണ്ണ ന​ൽ​കി​യ ബ​സ​വ ധ​ർ​മ​മോ ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് ധ​ർ​മ​മോ മ​റ്റൊ​രു മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മ​ല്ല -ഹ​ണ്ടി​ഗു​ണ്ട മ​ഠ​ത്തി​ലെ ശി​വാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബെ​ള​ഗാ​വി സെ​ഗു​നി​സെ​യി​ലെ ഡോ. ​മ​ഹ​ന്ത് പ്ര​ഭു സ്വാ​മി​ജി സെ​ഷ​ൻ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.ഹു​ല​സു​രു മ​ഠ​ത്തി​ലെ ശി​വാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി, ഹൊ​സ​ദു​ർ​ഗ കു​ഞ്ചി​തി​ഗ മ​ഹാ​സം​സ്ഥാ​ന മ​ഠ​ത്തി​ലെ ശാ​ന്ത​വീ​ർ മ​ഹാ​സ്വാ​മി, ഭാ​ൽ​ക്കി ഹി​രേ​മ​ഠം സ​ൻ​സ്ഥാ​നി​ലെ ഗു​രു​ബ​സ​വ പ​ട്ട​ദേ​വ​രു, ന​വ​ൽ​ഗു​ണ്ട് ഗ​വി​മ​ഠം ധാ​ർ​വാ​ഡി​ലെ ബ​സ​വ​ലിം​ഗ സ്വാ​മി, ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ലെ വീ​ര​സി​ദ്ധ ശി​വ​യോ​ഗി ദേ​വ​രു, ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ലെ വീ​ര​സി​ദ്ധ ശി​വ​യോ​ഗി ദേ​വാ​സ്, ഷ​ൺ​മു​ഖ ശി​വ​യോ​ഗി ദേ​വാ​സ്, ഷ​ൺ​മു​ഖ ശി​വ​യോ​ഗി ബെ​ല​ഗാ​വി, ബ​സ​വ​ക​ല്യ​ണി​ലെ ബ​സ​വ​രാ​ജ ദേ​വ​രു, മ​മ്മി​ഗ​ട്ടി​യി​ലെ ബ​സ​വാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.അ​ഖി​ല ഭാ​ര​ത വീ​ര​ശൈ​വ മ​ഹാ​സ​ഭ ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല ഓ​ണ​റ​റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ജി.​എ​സ്. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, ശ​ര​ണ സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​ഷ​ത്ത് ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ര​ഞ്ജ​ൻ ചോ​ള​യ്യ, ഉ​ഡു​പ്പി താ​ലൂ​ക്ക് ഗ്യാ​ര​ന്റി സ്കീം ​ഇം​പ്ലി​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​മേ​ഷ് കാ​ഞ്ച​ൻ, ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ർ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​വ് സു​ന്ദ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, ബി​ല്ല​വ നേ​താ​വ് ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

