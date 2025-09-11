Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:20 AM IST

    കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ പു​ലി​ക്കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ണി​പ്പു​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സി.​എ​സ്.​ഐ പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​ക്കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ണി​പ്പു​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ സെ​ക്വേ​ര​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് സെ​ക്വേ​ര​യു​ടെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ കി​ണ​റ്റി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത വാ​ട്ട​ർ പ​മ്പ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ജേ​ക്ക​ബ് പു​ള്ളി​പ്പു​ലി അ​ക​ത്ത് കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ വ​നം​വ​കു​പ്പി​നെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു.ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ അ​ക്ഷ​യ് ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സു​ള്ള പെ​ൺ പു​ലി​ക്കു​ട്ടി​യെ കി​ണ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പി​ന്നീ​ട്, സോ​മേ​ശ്വ​ർ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ശി​വാ​ന​ന്ദ, ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രാ​യ ദേ​വ​രാ​ജ് പാ​ൻ, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര നാ​യ​ക്, ശ്രീ​നി​വാ​സ് ജോ​ഗി, മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, അ​ഖി​ലേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ആ​ർ‌.​എ​ഫ്‌.​ഒ വാ​രി​ജാ​ക്ഷി​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Forest Departmentrescuedleopard cubWild animal
    News Summary - Leopard cub rescued after falling into well
    Similar News
    Next Story
    X