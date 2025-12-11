Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 8:55 AM IST

    ബൈക്ക് യാത്രികനെ പുള്ളിപ്പുലി ആക്രമിച്ചു

    ബൈക്ക് യാത്രികനെ പുള്ളിപ്പുലി ആക്രമിച്ചു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ണ്ഡ്യ കെ.​ആ​ർ പേ​ട്ട് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ട്ട​ർ​ഘ​ട്ട ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യ യു​വാ​വി​ന് പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ സ​തീ​ഷി​ന്റെ മ​ക​ൻ കി​ര​ണി​നെ (31) കെ.​ആ​ർ പേ​ട്ട് ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഖ​ത്തും കൈ​ക​ൾ​ക്കും കാ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ക​ട്ട​ർ​ഘ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ന്ദി​ഹോ​ള​യി​ലു​ള്ള മു​ത്ത​ശ്ശി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കി​ര​ണി​ന്റെ നേ​രെ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി പെ​ട്ടെ​ന്ന് ചാ​ടി​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​യി​ൽ യു​വാ​വ് ബൈ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണു. പു​ള്ളി​പ്പു​ലി മു​ഖം, കൈ​ക​ൾ, കാ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാം​സം ക​ടി​ച്ചു​കീ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് പു​ലി സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഓ​ടി​പ്പോ​യി. ബോ​ധം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം കി​ര​ൺ വി​ളി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ സു​ഹൃ​ത്ത് സാ​ഗ​റാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    TAGS:AttacksleopardsBiker
