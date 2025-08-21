Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഗി​ഗ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:45 AM IST

    ഗി​ഗ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് ക്ഷേ​മ ബി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    Gig workers
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഇ-​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് സ​ർ​വി​സ്, ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ട്രാ​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മു​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ത​ര​ണ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ (ഗി​ഗ് വ​ര്‍ക്കേ​ഴ്സ്) ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി ഗി​ഗ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് ക്ഷേ​മ ബി​ല്‍ ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ പാ​സാ​ക്കി.

    തൊ​ഴി​ല്‍ മ​ന്ത്രി സ​ന്തോ​ഷ് ലാ​ഡ് ബി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ബി​ല്ലി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ശ​ബ്ദ വോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ര്‍ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ര്‍ ബി​ല്‍ പാ​സാ​ക്കി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നാ​ലു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന വി​ത​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ബി​ൽ.

    ഗി​ഗ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ലേ​ക്കാ​യി ഇ -​കൊ​മേ​ഴ്സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ ക്ഷേ​മ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ ബി​ൽ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്നു. ത​ര്‍ക്ക പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​നം, ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ര്‍ഡ്, ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഫ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ ബി​ല്ലി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഈ ​ആ​ശ​യം പു​തി​യ​താ​ണെ​ന്നും ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മു​ക​ള്‍ വ​ര്‍ഷം തോ​റും കൂ​ടി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ബി​ല്ല് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​തി ആ​യോ​ഗ് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം 23.5 മി​ല്യ​ണ്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഇ​ത്ത​രം പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മു​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ മാ​ത്രം നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഗി​ഗ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഗി​ഗ് വ​ര്‍ക്കേ​ഴ്സി​ന് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്, വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം, ശ​ബ്ദ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം മൂ​ലം ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന ഗി​ഗ് വ​ര്‍ക്ക​ർ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 10,560 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഗി​ഗ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ല്‍ ഇ​തി​നോ​ട​കം ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മു​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഗി​ഗ് വ​ർ​ക്ക​ര്‍മാ​ര്‍ ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​ണം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ, ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ന്നി​വ ഗി​ഗ് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സി​ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewsBillGig workersLegislature
    News Summary - Legislature passes Gig Workers Welfare Bill
    Similar News
    Next Story
    X