Madhyamam
    Metro
    date_range 17 Nov 2025 9:41 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 9:41 AM IST

    നി​യ​മ​സ​ഭ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ ബെ​ല​ഗാ​വി​യി​ൽ

    മു​ൻ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കോ​വി​ഡ് കാ​ല അ​ഴി​മ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മു​ഖ്യ​ച​ർ​ച്ച​യാ​കും
    നി​യ​മ​സ​ഭ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ ബെ​ല​ഗാ​വി​യി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 10 ദി​വ​സം ബെ​ല​ഗാ​വി സു​വ​ർ​ണ വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​പ​സ​മി​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളാ​വും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​ച​ർ​ച്ച. ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ഉ​പ​സ​മി​തി​ക​ളോ​ട് എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ബ​സ​വ​രാ​ജ് ബൊ​മ്മൈ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ 128 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​ൺ മൈ​ക്ക​ൽ ഡി. ​കു​ൻ​ഹ​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ഒ​രു മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​പ​സ​മി​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഉ​ചി​ത​മാ​യ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഉ​പ​സ​മി​തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മൈ​സൂ​രു ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ലെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ സ​മി​തി. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​തി​ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യു​മാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:winter sessionlegislative assemblyBangalore News
