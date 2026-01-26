Begin typing your search above and press return to search.
    നി​യ​മ​സ​ഭ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ; ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി

    ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം നടത്താത്ത ഗവർണർക്കെതിരെ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു
    നി​യ​മ​സ​ഭ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ; ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി
    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ത​വാ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ട്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ത​വാ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ട് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​ന് വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും മു​മ്പും ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ലോ​ക്ഭ​വ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ്വ​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മൂ​ന്ന് വ​രി വാ​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഗ​വ​ർ​ണ​ർ. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ട് നി​യ​മ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​നം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ യു.​പി.​എ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി കേ​ന്ദ്രം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു എ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന 10 ഖ​ണ്ഡി​ക ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത് ക​ര​ട് പ്ര​സം​ഗം പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ ഹാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ക​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റെ ഘെ​രാ​വോ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​വും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മൂ​ന്ന് വ​രി​ക​ളോ​ടെ പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​യ​മ-​പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​കെ. പാ​ട്ടീ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു നി​ന്ന് ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ടി​നോ​ട് പ്ര​സം​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഗെ​ഹ് ലോ​ട്ട് പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ലി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഘെ​രാ​വോ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​വ​രെ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു -റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

