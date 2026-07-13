ഇതിഹാസ പിന്നണി ഗായിക എസ്. ജാനകിയുടെ പാരമ്പര്യം അനശ്വരമാക്കും- മുഖ്യമന്ത്രി

ഇതിഹാസ പിന്നണി ഗായിക എസ്. ജാനകിയുടെ പാരമ്പര്യം അനശ്വരമാക്കും- മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
ബംഗളൂരു: ഇതിഹാസ പിന്നണി ഗായിക എസ് ജാനകിക്ക് സർക്കാർ പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന ബഹുമതികൾ നൽകുമെന്നും അവരുടെ പാരമ്പര്യം അനശ്വരമാക്കാനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീത ഐക്കണുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അന്തരിച്ച ഗായികയെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
അവരുടെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ അംഗങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തും .ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൊരാളായ, 'ഗാന കോഗിലെ' (ഗാനത്തിന്റെ വാനമ്പാടി) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസ പിന്നണി ഗായിക ജാനകി ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമില്ല.
ഏകദേശം 50 വർഷത്തോളം എല്ലാ ഭാഷകളിലും അവർ നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തെ സേവിച്ചു," ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച ജാനകിയുടെ കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചതായും കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ മൃതദേഹം ചെന്നൈയിലേക്കോ ഹൈദരാബാദിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ അവളുടെ കുടുംബത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ എന്ന്, ഞാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ, ഞാൻ അവരെ അവിടെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അവർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ അവസാന ആഗ്രഹം മൈസൂരുവിൽ തന്നെ തുടരുക എന്നതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മന്ത്രി യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യയോട് തന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പരിപാടി റദ്ദാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് ജാനകി നൽകിയ സംഭാവനകളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട്, നാല് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളും 33 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും കർണാടക രാജ്യോത്സവ അവാർഡും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ജാനകിക്ക് കർണാടകയോടുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
"അവസാന ശ്വാസം വരെ നമ്മുടെ ഭാഷയോടും നമ്മുടെ നാടിനോടും, മൈസൂരുവിനോടും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനം കൊണ്ടുവന്നു. അവർ തന്റെ ആദ്യ ഗാനവും അവസാന ഗാനവും മൈസൂരുവിൽ പാടിയത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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