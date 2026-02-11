Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 8:54 AM IST

    നേ​തൃ​മാ​റ്റം; കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം അ​ന്തി​മം -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    നേ​തൃ​മാ​റ്റം; കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം അ​ന്തി​മം -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട്

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നേ​തൃ​മാ​റ്റ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം അ​ന്തി​മ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത​നു​സ​രി​ക്കാ​ന്‍ താ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ക്കാ​ര്യം ച​ര്‍ച്ച​ചെ​യ്യാ​നാ​യി മാ​ത്രം താ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നി​ല്ല. ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് വി​ളി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പോ​കൂ​വെ​ന്നും അ​നാ​വ​ശ്യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ താ​നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് ‘ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല’ എ​ന്ന ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്താ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി. ‘അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് ത​ന്നെ ചോ​ദി​ക്കൂ. എ​നി​ക്കൊ​ന്നു​മ​റി​യി​ല്ല’ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കാ​തെ താ​ന്‍ എ​ന്തി​ന് പോ​ക​ണം. വി​ളി​ച്ചാ​ല്‍ താ​ന്‍ പോ​കു​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബ​ജ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശി​വ​കു​മാ​റും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​ത്ത​ർ​ക്കം വീ​ണ്ടും ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ മ​ക​നും എം‌.​എ​ൽ‌.​സി​യു​മാ​യ യ​തീ​ന്ദ്ര സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2025 ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ര​ണ്ട​ര​വ​ര്‍ഷം കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​ക്കു​ള്ളി​ലെ നേ​തൃ​ത​ർ​ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2023ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ സ​മ​യ​ത്ത് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ശി​വ​കു​മാ​റും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘അ​ധി​കാ​ര പ​ങ്കി​ട​ൽ’ ക​രാ​റാ​ണ് ഊ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. അ​സം നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​ല്‍ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പു​മാ​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പു​മാ​യും ന​ട​ന്ന പ്രീ ​ബ​ജ​റ്റ് മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ശി​വ​കു​മാ​ർ ത​നി​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:SiddaramaiahLeadership ChangeCongress High Commanddecision
    News Summary - Leadership change; Congress high command's decision is final - Siddaramaiah
