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    ആംബുലന്‍സ് ബൈക്കിലിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

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    ആംബുലന്‍സ് ബൈക്കിലിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
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    ബംഗളൂരു: ആംബുലന്‍സ് ബൈക്കിലിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. അഡ്വ. ജോബിന്‍ ജോണ്‍ ചെരുവില്‍ (24 ) ആണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കണ്ണൂര്‍ പള്ളിക്കുന്നിലാണ് അപകടം. അരങ്ങത്തെ ചെരുവില്‍ ഉലഹന്നാന്‍- വില്‍സി ദമ്പതികളുടെ ഏകമകനാണ്.

    ജോബിന്‍ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് ആംബുലന്‍സുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജോബിനെ ഉടന്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പുലര്‍ച്ചയോടെ മരിച്ചു. സംസ്ക്കാരം ഞായറാഴ്ച ആലക്കോട് സെന്‍റ് ഫൊറോന പള്ളിയില്‍ നടക്കും.

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    News Summary - Lawyer Dies In Accident
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