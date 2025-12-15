എയർഗൺ വെടിയേറ്റു പരിക്ക്; നിയമ വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റിൽtext_fields
ബംഗളൂരു: ബസനഗുഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കൃഷ്ണറാവു പാർക്കിൽ ബിസിനസുകാരൻ രാജഗോപാലിനെ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെച്ച കേസിൽ നിയമ വിദ്യാർഥി മുഹമ്മദ് അഫ്സലിനെ യെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം.
പരാതിക്കാരൻ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബസവനഗുഡി പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രത്യേക വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വെടിയുണ്ട വന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി. ആ റോഡിലെ ചില ഫ്ലാറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അഫ്സലിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നാണ് വെടിയുണ്ട വന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അഫ്സൽ തന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ എയർഗൺ ഉപയോഗിക്കാ പരിശീലിച്ചിരുന്നതിനിടെ വെടിയുണ്ട ജനൽ വഴി പുറത്തേക്ക് പോയി വഴിയാത്രികന് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register