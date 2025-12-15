Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎ​യ​ർ​ഗ​ൺ...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:59 AM IST

    എ​യ​ർ​ഗ​ൺ വെ​ടി​യേ​റ്റു പരിക്ക്; നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​യ​ർ​ഗ​ൺ വെ​ടി​യേ​റ്റു പരിക്ക്; നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്സ​ൽ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​സ​ന​ഗു​ഡി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ കൃ​ഷ്ണ​റാ​വു പാ​ർ​ക്കി​ൽ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​ൻ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലി​നെ എ​യ​ർ​ഗ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വെ​ടി​വെ​ച്ച കേ​സി​ൽ നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്‌​സ​ലിനെ യെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    പരാതിക്കാരൻ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബസവനഗുഡി പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രത്യേക വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വെടിയുണ്ട വന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി. ആ റോഡിലെ ചില ഫ്ലാറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അഫ്സലിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നാണ് വെടിയുണ്ട വന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    അ​ഫ്സ​ൽ ത​ന്റെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ എ​യ​ർ​ഗ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ പ​രി​ശീ​ലി​ച്ചി​രു​ന്ന​തിനിടെ വെടിയുണ്ട ജ​ന​ൽ വഴി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യി വഴിയാത്രികന് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArrestBangalore NewsAirgun Attack
    News Summary - law student arrested on air gun attack
    Similar News
    Next Story
    X