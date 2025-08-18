Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമണ്ണിടിഞ്ഞ് റെയിൽ,...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:12 AM IST

    മണ്ണിടിഞ്ഞ് റെയിൽ, റോഡ് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Mangaluru landslide
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​നാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പെ​യ്യു​ന്ന ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഷി​രി​ബാ​ഗി​ലു, എ​ട​കു​മേ​രി, ക​ട​ഗ​ര​വ​ള്ളി, ഡോ​ണി​ഗ​ൽ, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 75ലെ ​ഷി​രാ​ഡി ഘ​ട്ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് റെ​യി​ൽ, റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു.

    സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ലെ ശ്രീ​വാ​ഗി​ലു-​യെ​ഡ​കു​മേ​രി, യെ​ഡ​കു​മേ​രി-​ക​ഡ​ഗ​ര​വ​ള്ളി, ക​ഡ​ഗ​ര​വ​ള്ളി-​ഡോ​ണി​ഗ​ൽ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ ഇ​ത​ര റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    മം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ-​വി​ജ​യ​പു​ര സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ് പ്ര​സ് (07378) ടോ​ക്കൂ​ർ, കാ​ർ​വാ​ർ, മ​ഡ്ഗാ​വ്, ലോ​ണ്ട, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു, ബ​ന്ത​വാ​ല, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ റോ​ഡ്, സ​ക​ലേ​ശ്പു​ര, ഹാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. മു​രു​ഡേ​ശ്വ​ർ-​എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ് (16586), ക​ണ്ണൂ​ർ-​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ് (16512), കാ​ർ​വാ​ർ-​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ് (16596) എ​ന്നി​വ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, സേ​ലം, ജോ​ലാ​ർ​പേ​ട്ട വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​ക​ലേ​ശ്പു​ര​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​കു​ൾ സ​ര​ൺ മാ​ത്തൂ​റും അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ കെ.​എ​സ്. ജെ​യി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 75ൽ ​ഷി​രാ​ദി ചു​രം സെ​ക്ഷ​നി​ൽ മാ​റ​ന​ഹ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ണ്ടാ​യ വ​ൻ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ കാ​ര​ണം വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. മ​ണ്ണും ക​ട​പു​ഴ​കി​യ മ​ര​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ഇ​തു ക​ന​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പൊ​ലീ​സ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ബ​ദ​ൽ വ​ഴി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LandslideBengaluru Newsmangalurutraffic disruption
    News Summary - Landslide disrupts rail and road traffic
    Similar News
    Next Story
    X