    date_range 15 Dec 2025 9:52 AM IST
    date_range 15 Dec 2025 9:52 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ര​ണ്ടാം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം​; സ്ഥ​ല​മെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി

    • ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ര​ണ്ടാം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം​; സ്ഥ​ല​മെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി
     മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ര​ണ്ടാം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നാ​യി സ്ഥ​ല​മെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​മ​ഗ്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​ധ്യ​ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ​ഗ്ധ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ജ​നു​വ​രി 12 ആ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ന​ക​പു​ര റോ​ഡി​ലെ ചൂ​ഡ​ഹ​ള്ളി, സോ​മ​ന​ഹ​ള്ളി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നെ​ല​മം​ഗ​ല​ക്ക​ടു​ത്ത മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ല​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ടെ​ൻ​ഡ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി അ​ഞ്ച് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഡി.​പി.​ആ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ, പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 250 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ഞ്ച് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ങ്കി​ലും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യോ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​റി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. മ​ഴ​യു​ടെ രീ​തി, ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി, വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​ത, ജ​ല​വി​ത​ര​ണം, മ​ലി​ന​ജ​ല-​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം, ചു​റ്റു​മു​ള്ള ജ​ന​സം​ഖ്യ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​നം, ശ​ബ്ദ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ ചെ​ല​വ്, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​സ്തീ​ർ​ണം, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) അ​നു​മ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും സാ​ധ്യ​ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യം, ടൂ​റി​സം, പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പു​തി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തും.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദി​ഷ്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ കാ​ർ​ഗോ, യാ​ത്ര​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ധ്യ​ത​യും പ​ഠി​ക്കും. മൂ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മ​ഗ്ര വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​നു​യോ​ജ്യ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ സ്ഥാ​പ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു കെ​മ്പെ​ഗൗ​ഡ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. 2033 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് മ​റ്റൊ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രും. സാ​ധ്യ​താ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

