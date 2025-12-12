Begin typing your search above and press return to search.
    ഭൂമി ‘ഓട്ടോ കൺവേർഷൻ’ പദ്ധതി ഒരു മാസത്തിനകം -റവന്യൂ മന്ത്രി

    ഓ​ട്ടോ ക​ൺ​വേ​ർ​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന 30 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ഭൂ​മി​മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​വും
    ഭൂമി ‘ഓട്ടോ കൺവേർഷൻ’ പദ്ധതി ഒരു മാസത്തിനകം -റവന്യൂ മന്ത്രി
    റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഭൂ​മി ‘ഓ​ട്ടോ ക​ൺ​വേ​ർ​ഷ​ൻ’ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം‌.​എ​ൽ‌.​സി രാ​മോ​ജി ഗൗ​ഡ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ട്ട​താ​യും ഗൗ​ഡ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഭൂ​മി​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ക്രി​യ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ര​വ​ധി ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഓ​ട്ടോ ക​ൺ​വേ​ർ​ഷ​ൻ സ്കീ​മി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും.

    മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​ൽ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ച്ച കാ​ര്യ​ത്തി​നാ​യി സ്വ​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ലാ​നി​ങ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ നേ​രി​ട്ട് സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി മു​ഖേ​ന സാ​ധി​ക്കും. ത​ദ്ദേ​ശ ആ​സൂ​ത്ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ഖേ​ന ഭൂ​മി മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​ന്‍ മൂ​ന്നോ നാ​ലോ മാ​സം എ​ടു​ക്കും. എ​ന്നാ​ല്‍, ഓ​ട്ടോ ക​ൺ​വേ​ർ​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന 30 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ഭൂ​മി മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ശേ​ഷം 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്ക​ണം.

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം 30ാം ദി​വ​സം അം​ഗീ​കാ​ര സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ​മു​ള്ള ഊ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് മാ​റ്റേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഊ​ർ​ജ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി നേ​ടി​യാ​ല്‍ മ​തി. ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. പ​ക​രം നേ​രി​ട്ട് അം​ഗീ​കാ​രം തേ​ടാം. പ​ദ്ധ​തി ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:land conversionBangalore News
