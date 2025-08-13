Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    13 Aug 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    13 Aug 2025 7:17 AM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് ലാ​ല്‍ബാ​ഗ് പു​ഷ്പ​മേ​ള

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 40,000 ത്തി​ലേ​റെ പേ​രെത്തി
    From the Independence Day Flower Fair held at Lalbagh
    ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പു​ഷ്പ​മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പു​ഷ്പ​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യ​ഹാ​രി​യാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് ലാ​ല്‍ ബാ​ഗ് പു​ഷ്പ​മേ​ള ഏ​ഴാം ദി​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​ഷ്പ​മേ​ള​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മാ​ത്രം 40,000 ത്തി​ലേ​റെ പേ​രാ​ണ് മേ​ള കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ 18.52 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യും ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​ർ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യെ​ത്തി.

    പൂ​ക്ക​ളാ​ല്‍ നി​ർ​മി​ച്ച കി​റ്റൂ​ര്‍ കോ​ട്ട​യും അ​ക്കാ​ല​ത്തെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന്‍ തു​ടി​ക്കും പ്ര​തി​മ​ക​ളും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ന്നു. വ​ട​ക്ക​ന്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ കി​റ്റൂ​ര്‍ രാ​ജ്യ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കി​റ്റൂ​ര്‍ രാ​ജ്ഞി റാ​ണി ചെ​ന്ന​മ്മ, സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി ക്രാ​ന്തി​വീ​ര സം​ഗോ​ളി രാ​യ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​മ​ര​ജീ​വി​ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​ഷ്പ​മേ​ള ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യാ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ​യോ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​യോ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഫ്ല​വ​ര്‍ ഷോ ​സാ​ധാ​ര​ണ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ അ​ബ്ബ​ക്ക ദേ​വി, കു​റു​ത്ത പൊ​ന്നി​ന്‍റെ റാ​ണി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ട ചെ​ന്ന​ഭൈ​ര​വി ദേ​വി, ശി​വ​ജി​യു​ടെ മ​റാ​ത്ത സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ 5000 സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സേ​ന നി​ർ​മി​ച്ചു യു​ദ്ധം​ചെ​യ്ത ബെ​ല​വാ​ടി മ​ല്ല​മ്മ, കേ​ള​ടി സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന റാ​ണി​യാ​യ കേ​ള​ടി ചെ​ന്ന​മ്മ, ഹൈ​ദ​ര്‍ അ​ലി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ധീ​ര​ത​യോ​ടെ ചെ​റു​ത്ത വീ​ര​മ്മാ​ജി, ഒ​ണ​ക്കേ ഒ​ബ്ബ​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​മ, കി​ത്തൂ​ര്‍ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​യ രാ​ജാ​വ് മ​ല്ല സ​ര്‍ജ, അ​മ​ത്തൂ​ര്‍ സ​ദു​ന​വ​ര ബാ​ല​പ്പ, സ​ര്‍ദാ​ര്‍ ഗു​രു സി​ദ്ധ​പ്പ, മാ.​നി.​പ്ര ശ്രീ ​പ്ര​ഭു സ്വാ​മി​ജി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ല​ങ്കാ​ര പ്ര​തി​മ​ക​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കും.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​വു​മാ​യും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യാ​ണ് ലാ​ല്‍ ബാ​ഗി​ല്‍ പു​ഷ്പ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഹോ​ര്‍ട്ടി ക​ള്‍ച​ര്‍ വ​കു​പ്പ് മേ​ള​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൂ​ക്ക​ള്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ട്ടോ​ളം ന​ഴ്സ​റി​ക​ള്‍ക്ക് ടെ​ൻ​ഡ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ ആ​ന്ധ്ര പ്ര​ദേ​ശ്, കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ഊ​ട്ടി, ന​ന്ദി ഹി​ല്‍സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​പൂ​ര്‍വ​ത​രം പൂ​ക്ക​ള്‍ ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ൾ​ച​ര്‍ വ​കു​പ്പ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു.

    നൂ​റു​നൂ​റു പൂ​ക്ക​ൾ.....

    മ​ഞ്ഞ​യും ചു​വ​പ്പും വെ​ള്ള​യും ജ​മ​ന്തി പൂ​ക്ക​ള്‍, ആ​ഫ്രി​ക്ക‍ന്‍ മ​ഡ​ഗാ​സ്ക​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ക​ല​ന്‍ചൊ, ചൈ​നീ​സ് ബാ​ള്‍സം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇം​പേ​ഷി​യ​ന്‍സ് പൂ​ക്ക​ള്‍, ഡെ​യ്സി കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ സി​ന്നി​യ, സ​ല്‍വി​യ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ഞ്ഞ, ചു​വ​പ്പ്, വെ​ള്ള, പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ലി​ല്ലി പൂ​ക്ക​ള്‍, ചു​വ​പ്പും മ​ഞ്ഞ​യും വെ​ള്ള​യും നി​റ​മു​ള്ള ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി, ഗ്ലാ​ഡി​യോ​ള, വി​വി​ധ നി​ര​ത്തി​ലു​ള്ള റോ​സാ പൂ​ക്ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി 150 ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള 36.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പൂ​ക്ക​ള്‍ കൊ​ണ്ട് ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പു​ഷ്പ​മേ​ള.

    പു​ഷ്പ​മേ​ള​യി​ൽ ലാ​ൽ ബാ​ഗി​ലെ ഗ്ലാ​സ് ഹൗ​സി​ൽ ഒ​ണ​കേ ഒ​ബ​വ്വ​യു​ടെ അ​ല​ങ്കാ​ര പ്ര​തി​മ​യൊ​രു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    നാ​ലു​ല​ക്ഷം പീ​ച്ച് ഡ​ച്ച് റോ​സ് ത​ണ്ടു​ക​ളും 1,200 കി​ലോ ഡ​ച്ച് ജ​മ​ന്തി പൂ​ക്ക​ളും പു​ഷ്പാ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ക്ബെ​ല്ലാ​പൂ​ര്‍, കോ​ലാ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ജ​മ​ന്തി പൂ​ക്ക​ളും ഹൊ​സൂ​രി​ല്‍ നി​ന്നും വെ​ള്ള റോ​സാ​പൂ​ക്ക​ളും എ​ത്തി. ഗ്ലാ​സ് ഹൗ​സി​നു​ള്ളി​ലെ 2,800 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കി​ത്തൂ​ര്‍ കോ​ട്ട​യു​ടെ പു​ഷ്പ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് പു​ഷ്പ​മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം. കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്ത് ക​യ​റി​യ ചെ​ന്ന​മ്മ, രാ​യ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ, റാ​ണി​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​വി​ശ്ര​മ സ്ഥ​ലം, കോ​ട്ട​യു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗം, ലാ​വ​ണി ന​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ മാ​തൃ​ക​ക​ള്‍, ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര്‍ രാ​യ​ണ്ണ​യെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റു​ന്ന രം​ഗം, പ്ര​തി​മ​ക​ള്‍, ഛായാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച പി​ര​മി​ഡു​ക​ൾ, ഹൃ​ദ​യാ​കൃ​തി​യു​ള്ള ക​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഫ്ല​വ​ര്‍ ഷോ​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പൂ​ക്ക​ള്‍ സ്വ​ന്തം വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ള​ര്‍ത്താ​ന്‍ താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കാ​യി ഹോ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ച​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​യു​ടെ വി​ത്തു​ക​ളും തൈ​ക​ളും വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​സ് ആ​പ്പി​ള്‍, ഞാ​വ​ല്‍പ്പ​ഴം, ലി​ച്ചി, ഏ​ല​ക്ക, സ​പ്പോ​ട്ട, ക​ല്‍പ​വാ​ടി മാ​ങ്ങ, ചു​വ​ന്ന ച​ക്ക, മി​യാ​സാ​ക്കി മാ​ങ്ങ, കു​രു​വി​ല്ലാ​ത്ത പേ​ര​ക്ക, ബ​നാ​ന സ​പ്പോ​ട്ട, കു​രു​വി​ല്ലാ​ത്ത ച​ക്ക, വി​ള​ഞ്ഞി​യി​ല്ലാ​ത്ത ച​ക്ക, ദ​ശേ​രി മാ​ങ്ങ, അ​വൊ​ക്കാ​ഡോ, മാം​ഗോ​സ്റ്റി​ന്‍, സ്റ്റാ​ര്‍ ഫ്രൂ​ട്ട്, മു​സ​മ്പി, കു​രു​വി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ര​ങ്ങ, കു​റ്റി​കു​രു​മു​ള​ക് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തൈ​ക​ളും ലാ​ൽ ബാ​ഗി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും.

    ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​ർ വ​കു​പ്പ് പു​ഷ്പ​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ​ത​രം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ധാ​ര്‍വാ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ശ​ങ്ക​ര്‍ സ്വ​ന്തം കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​രി​യു​മാ​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. അ​വ​യി​ല്‍ പാ​ല​ക്കാ​ട​ന്‍ മ​ട്ട, ഞ​വ​ര അ​രി തു​ട​ങ്ങി വി​ല​യി​ല്‍ മു​ന്‍പ​ന്തി​യി​ലു​ള്ള ക​റു​ത്ത അ​രി വ​രെ​യു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ തേ​ന്‍ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സു​ഗ​ന്ധ ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ളും ക​റി​മ​സാ​ല കൂ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. മൂ​ന്നു കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഫ്ല​വ​ര്‍ ഷോ​യു​ടെ മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ്.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ

    രാ​വി​ലെ ആ​റ് മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 80 രൂ​പ​യും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് 30 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന നി​ര​ക്ക്. വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ലും അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 100 രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന നി​ര​ക്ക്. ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ 10 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ 100 വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​രെ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി. മേ​ള ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18നു ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

