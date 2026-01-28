Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    28 Jan 2026 10:01 AM IST
    കർണാടകയിലെ 116 ദ്വീപുകളെ ഭരണകൂടങ്ങൾ അവഗണിച്ചു -മന്ത്രി ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൾക്കർ

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ദ്വീ​പി​ൽ മ​ന്ത്രി പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി
    കർണാടകയിലെ 116 ദ്വീപുകളെ ഭരണകൂടങ്ങൾ അവഗണിച്ചു -മന്ത്രി ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൾക്കർ
    ലക്ഷ്മി ഹെബ്ബാൾക്കർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ദ്വീ​പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ 116 ദ്വീ​പു​ക​ളെ മാ​റി​മാ​റി വ​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ദ്വീ​പി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​ന്ത്രി.

    ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​ദപ്പെ​ട്ടു. തീ​ര​ദേ​ശ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, എ​ല്ലാ തീ​ര​ദേ​ശ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണം. തീ​ര​ദേ​ശ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ടൂ​റി​സം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ന്ന​രാ​ജ് ഹ​ട്ടി​ഹോ​ളി എം.​എ​ൽ.​സി, ക​രാ​വ​ലി വി​ക​സ​ന ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ, ജി​ല്ല ഗാ​ര​ന്റി സ്കീം ​ഇം​പ്ലി​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ കൊ​ട​വൂ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ടി.​കെ. സ്വ​രൂ​പ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സി.​ഇ.​ഒ പ്ര​തീ​ക് ബ​യ​ൽ, ശ​പാ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹ​രി​റാം ശ​ങ്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

