സ്വർണമാല മോഷണം: യുവതി അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: തുണിക്കടയിലും വിവാഹ മണ്ഡപത്തിലും നടന്ന സ്വർണമാല മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉള്ളാൾ സ്വദേശി മിന്നത്താണ് (37) അറസ്റ്റിലായത്. 1.80 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 18 ഗ്രാം സ്വർണമാലകൾ കണ്ടെടുത്തു. പൊലീസ് പറയുന്നത്: ജൂൺ രണ്ടിന് ഉള്ളാൽ താലൂക്കിലെ ബെൽമ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള റഹ്മത്ത് തന്റെ കുട്ടികളുമായി തോക്കോട്ടുവിലെ വസ്ത്രശാലയായ സാഗർ കലക്ഷനിലേക്ക് പോയി.
മഴ കാരണം അവർ സ്ട്രീറ്റ് പാലസ് ബേക്കറിക്ക് സമീപം നിർത്തി. ആ നിമിഷം, ബുർഖ ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ മകളുടെ കഴുത്തിൽനിന്ന് 10 ഗ്രാം സ്വർണമാല തട്ടിയെടുത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഉള്ളാൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ശനിയാഴ്ച പൊലീസ് മിന്നത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മോഷ്ടിച്ച മാല കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, ജൂലൈ ഒമ്പതിന് കെ.എം.എസ് കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ നടന്ന ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ മറ്റൊരു മോഷണം നടത്തിയതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചു. അവിടെ ഒരു ബാഗിൽനിന്ന് എട്ട് ഗ്രാം സ്വർണമാല മോഷ്ടിച്ചു. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണാജെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. മോഷ്ടിച്ച ഈ മാലയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. മിന്നത്തിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കോടതി അവരെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
