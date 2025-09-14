Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 14 Sept 2025 9:32 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 9:32 AM IST

    സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല മോ​ഷ​ണം: യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മോഷ്ടിച്ചത് 1.80 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​ക​ൾ
    സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല മോ​ഷ​ണം: യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മി​ന്ന​ത്ത്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: തു​ണി​ക്ക​ട​യി​ലും വി​വാ​ഹ മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ലും ന​ട​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല മോ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു​വ​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഉ​ള്ളാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി മി​ന്ന​ത്താ​ണ് (37) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. 1.80 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 18 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്: ജൂ​ൺ ര​ണ്ടി​ന് ഉ​ള്ളാ​ൽ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ബെ​ൽ​മ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള റ​ഹ്മ​ത്ത് ത​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി തോ​ക്കോ​ട്ടു​വി​ലെ വ​സ്ത്ര​ശാ​ല​യാ​യ സാ​ഗ​ർ ക​ല​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​യി.

    മ​ഴ കാ​ര​ണം അ​വ​ർ സ്ട്രീ​റ്റ് പാ​ല​സ് ബേ​ക്ക​റി​ക്ക് സ​മീ​പം നി​ർ​ത്തി. ആ ​നി​മി​ഷം, ബു​ർ​ഖ ധ​രി​ച്ച ഒ​രു സ്ത്രീ ​മ​ക​ളു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 10 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ള്ളാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ശ​നി​യാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് മി​ന്ന​ത്തി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും മോ​ഷ്ടി​ച്ച മാ​ല ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ, ജൂ​ലൈ ഒ​മ്പ​തി​ന് കെ.​എം.​എ​സ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​റ്റൊ​രു മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​വി​ടെ ഒ​രു ബാ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ട്ട് ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഈ ​സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൊ​ണാ​ജെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച ഈ ​മാ​ല​യും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. മി​ന്ന​ത്തി​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. കോ​ട​തി അ​വ​രെ 14 ദി​വ​സ​ത്തെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

