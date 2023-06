ലബീദ് ഷാഫി വീണ്ടും സോളിഡാരിറ്റി കർണാടക പ്രസിഡന്റ്

cancel camera_alt ല​ബീ​ദ് ഷാ​ഫി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത്​​മൂ​വ്മെ​ന്റ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ല​ബീ​ദ് ഷാ​ഫി​യെ വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ലി​യ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സി​ൽ പി.​ജി നേ​ടി​യ ല​ബീ​ദ് ഷാ​ഫി കോ​ഴി​​​ക്കോ​ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബി.​എ​യും എം.​എ​യും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​സ്.​ഐ.​ഒ) ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​അ​ദ് ബെ​ൽ​ഗാ​മി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ​തെ​ര​െ​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ്.2023-25 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​അ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ മ​നി​യ​ർ (ബം​ഗ​ളൂ​രു), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദാ​നി​ഷ് (പ​നെ​മാം​ഗ്ലൂ​ർ), ഡോ. ​ന​സീം അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ബം​ഗ​ളൂ​രു), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക്ക് (ബി​ദ​ർ), ഹം​സ മു​അ​സ്സം അ​ലി (ക​ല​ബു​ർ​ഗി), അ​ൽ​താ​ഫ് അം​ജ​ദ് (ബ​സ​വ​ക​ല്യാ​ൺ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഹാ​ൻ (ഉ​ഡു​പ്പി), അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​സീ​ബ് (റോ​ൺ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ (കോ​ഡി​ബെ​ങ്ക​രെ), നി​ഹാ​ൽ കി​ടി​യൂ​ർ (ഉ​ഡു​പ്പി), മു​ദ​സ്സി​ർ ഖാ​ൻ (ഹു​ൻ​സു​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി മു​ർ​ത​സ (സി​ന്ദ്നൂ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് (തീ​ർ​ഥ​ഹ​ള്ളി), ഹാ​രി​സ് ബെ​ൽ​ഗാ​മി (ബം​ഗ​ളൂ​രു), മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ (ദേ​വ​ന​ഗെ​രെ). Show Full Article

Labeed Shafi is once again the president of Solidarity Karnataka